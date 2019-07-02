«Трещат по швам»: В Севастополе заменят аварийные опоры контактной сети троллейбусов
Предприятие «Севэлектротранс» заменит аварийные опоры контактной сети городских троллейбусов. Это их понуждает сделать местная прокуратура.
Ведь в ходе проверки установили, что из 788 опор, расположенных в Нахимовском районе, 233 имеют дефекты.
И какие - трещины, обрушение бетонного основания, повреждение внутреннего каркаса.
При этом, что по утвержденной программе, предусмотрена ежегодная замена 200 опор контактной сети.
На это выделено финансирование.
- Вместе с тем, замена аварийных опор до настоящего времени не произведена, что, по мнению прокуратуры, создает опасность жизни и здоровью граждан - участников дорожного движения, пассажиров, а также угрозу повреждения их имущества, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда города, куда прокуратура и подала иск.
В течение 6 месяцев, по требованию надзорного ведомства, аварийные опоры должны быть заменены.
ИСТОЧНИК KP.RU