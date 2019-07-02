«Трещат по швам»: В Севастополе заменят аварийные опоры контактной сети троллейбусов

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-02T14:18:41+03:00

Надзорное ведомство уже подало иск в суд Фото: "КП" Архив

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Предприятие «Севэлектротранс» заменит аварийные опоры контактной сети городских троллейбусов. Это их понуждает сделать местная прокуратура.

Ведь в ходе проверки установили, что из 788 опор, расположенных в Нахимовском районе, 233 имеют дефекты.

И какие - трещины, обрушение бетонного основания, повреждение внутреннего каркаса.

При этом, что по утвержденной программе, предусмотрена ежегодная замена 200 опор контактной сети.

На это выделено финансирование.

- Вместе с тем, замена аварийных опор до настоящего времени не произведена, что, по мнению прокуратуры, создает опасность жизни и здоровью граждан - участников дорожного движения, пассажиров, а также угрозу повреждения их имущества, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда города, куда прокуратура и подала иск.

В течение 6 месяцев, по требованию надзорного ведомства, аварийные опоры должны быть заменены.

ИСТОЧНИК KP.RU