2019-07-02T16:31:35+03:00
Общество

В Севастополе шестилетний мальчик упал с велосипеда и попал в реанимацию

Он сильно ушиб живот
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Ребенка увезла "скорая помощь"Ребенка увезла "скорая помощь"Фото: Иван ПРОХОРОВ
Изменить размер текста:

Шестилетний мальчик в Севастополе катался во дворе дома на велосипеде, не справился с управлением и упал. Ребенок ударился животом.

Как рассказал отчим мальчика, вечером 26 июня около девяти вечера пасынок пришел домой весь в ссадинах и жаловался на боли в животе.

При этом мальчику было трудно дышать.

После этого отчим вызвал «скорую помощь».

Ребенка госпитализировали в городскую больницу №5.

- Там его обследовали и поставили диагноз: разрыв селезенки, кровоизлияние брюшной полости, - сообщил «КП-Крым» источник.

В отношении мальчика никак противоправных действий совершено не было. А по месту проживания семья характеризуется положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму матросы-спасатели вытащили из воды тонущую туристку из Московской области
"Приходится стоять по шесть часов": Автолюбители сообщили о длинных очередях на границе Крыма с Украиной
Не справился с управлением: Пилот на дельтаплане врезался в гору Клементьева
В Севастополе украли 15 российских флагов
Спасатели обнаружили пробоину на яхте, которая села на мель в Судаке
«Трещат по швам»: В Севастополе заменят аварийные опоры контактной сети троллейбусов
В Черноморском районе Крыма спасатели не дали утонуть москвичу
Запрет на костры: В Крыму с 3 по 6 июля объявили пожарную опасность
Крымские летчики примут участие в главном военно - морском параде России
Окна Соборной мечети в Симферополе осенью начнут украшать витражами
«В античных декорациях»: В аэропорту «Симферополь» туристы смогут окунуться во времена Боспорского царства
В Судаке яхта «Романтика» села на мель