В Севастополе шестилетний мальчик упал с велосипеда и попал в реанимацию

СЕГОДНЯ 16:31 2019-07-02T16:31:35+03:00

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Шестилетний мальчик в Севастополе катался во дворе дома на велосипеде, не справился с управлением и упал. Ребенок ударился животом.

Как рассказал отчим мальчика, вечером 26 июня около девяти вечера пасынок пришел домой весь в ссадинах и жаловался на боли в животе.

При этом мальчику было трудно дышать.

После этого отчим вызвал «скорую помощь».

Ребенка госпитализировали в городскую больницу №5.

- Там его обследовали и поставили диагноз: разрыв селезенки, кровоизлияние брюшной полости, - сообщил «КП-Крым» источник.

В отношении мальчика никак противоправных действий совершено не было. А по месту проживания семья характеризуется положительно.

ИСТОЧНИК KP.RU