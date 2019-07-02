В Севастополе шестилетний мальчик упал с велосипеда и попал в реанимацию
Шестилетний мальчик в Севастополе катался во дворе дома на велосипеде, не справился с управлением и упал. Ребенок ударился животом.
Как рассказал отчим мальчика, вечером 26 июня около девяти вечера пасынок пришел домой весь в ссадинах и жаловался на боли в животе.
При этом мальчику было трудно дышать.
После этого отчим вызвал «скорую помощь».
Ребенка госпитализировали в городскую больницу №5.
- Там его обследовали и поставили диагноз: разрыв селезенки, кровоизлияние брюшной полости, - сообщил «КП-Крым» источник.
В отношении мальчика никак противоправных действий совершено не было. А по месту проживания семья характеризуется положительно.
ИСТОЧНИК KP.RU