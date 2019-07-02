2019-07-02T17:22:49+03:00
Общество

В Севастополе украли 15 российских флагов

Они были установлены на улице Генерала Мельника по направлению к центру города
Надежда ДАЦЮК
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Пропажу обнаружили представители ГБУ «Парки и скверы»Пропажу обнаружили представители ГБУ «Парки и скверы»Фото: Олег ЗОЛОТО
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В Севастополе на улице Генерала Мельника похитили 15 российских флагов. Об этом «Комсомольской правде - Крым» сообщил собственный источник.

По его данным, российские государственные флаги были установлены на разделительной полосе на креплениях по улице Генерала Мельника от Арки Победы по направлению к центру города.

Пропажу обнаружили представители ГБУ «Парки и скверы». Всего на улице, где произошла кража, было установлено 102 флага. Предполагается, что государственные символы пропали в период с 10 по 24 июня.

В пресс-службе управления МВД РФ по Севастополю сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Специалисты оценили общий ущерб – он составил 14 700 рублей.

Поиск воров усложнен тем, что на месте кражи не было камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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