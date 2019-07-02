В Севастополе украли 15 российских флагов
В Севастополе на улице Генерала Мельника похитили 15 российских флагов. Об этом «Комсомольской правде - Крым» сообщил собственный источник.
По его данным, российские государственные флаги были установлены на разделительной полосе на креплениях по улице Генерала Мельника от Арки Победы по направлению к центру города.
Пропажу обнаружили представители ГБУ «Парки и скверы». Всего на улице, где произошла кража, было установлено 102 флага. Предполагается, что государственные символы пропали в период с 10 по 24 июня.
В пресс-службе управления МВД РФ по Севастополю сообщили, что по данному факту проводится проверка.
Специалисты оценили общий ущерб – он составил 14 700 рублей.
Поиск воров усложнен тем, что на месте кражи не было камер видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU