В Севастополе украли 15 российских флагов

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-02T17:22:49+03:00

Они были установлены на улице Генерала Мельника по направлению к центру города

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В Севастополе на улице Генерала Мельника похитили 15 российских флагов. Об этом «Комсомольской правде - Крым» сообщил собственный источник.

По его данным, российские государственные флаги были установлены на разделительной полосе на креплениях по улице Генерала Мельника от Арки Победы по направлению к центру города.

Пропажу обнаружили представители ГБУ «Парки и скверы». Всего на улице, где произошла кража, было установлено 102 флага. Предполагается, что государственные символы пропали в период с 10 по 24 июня.

В пресс-службе управления МВД РФ по Севастополю сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Специалисты оценили общий ущерб – он составил 14 700 рублей.

Поиск воров усложнен тем, что на месте кражи не было камер видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU