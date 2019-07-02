2019-07-02T20:43:24+03:00
Общество

В Севастополе казакам закупят экипировку и оформят страховки за бюджетные деньги

Сумма субсидии пока не определена
Анастасия ЖУКОВА
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В Севастополе казачьи общества получат из госбюджета средства на покупку экипировки, а также на оформление страховки. Такое решение приняли на заседании правительства города.

Как рассказал ForPost директор департамента общественных коммуникаций правительства Глеб Шагун, документом закрепляются правовые основания для обеспечения членов казачьих обществ "личной и групповой экипировкой, техническими средствами, а также осуществления страхового обеспечения членов казачьих обществ, которые несут государственную и иную службу".

При этом пока не известно, какую сумму казаки получат на эти цели.

В прошлом году на общественно полезную деятельность казачества в Севастополе потратили более 11 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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