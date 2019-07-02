2019-07-02T23:43:12+03:00
Общество

Спешите сфотографироваться! Лавандовые поля в Крыму скоро исчезнут до следующего года

Сбор урожая в самом разгаре [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Владимир ПрошкинФото: Владимир Прошкин
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Поторопитесь! Если вы хотите сделать эффектное селфи или шикарную фотосессию в лавандовых полях, то у вас есть на это не больше недели!

Как рассказали Крымскому информационному агентству местного предприятия по переработке лаванды, сбор идет полным ходом, и большую часть урожая уберут к концу недели, до 7 июля.

- Лавандовые селфи — это не только красиво, но и полезно, - пишет издание. - Своеобразная ароматерапия в таком поле помогает не только насладиться изумительным запахом лаванды и эстетически порадовать глаз, но и помогает бороться с усталостью, побеждает стресс и обладает мощными антисептическими свойствами, борется с первыми признаками простуды.

Фото: Владимир Прошкин

Фото: Владимир Прошкин

Одно из самых популярных лавандовых полей в Крыму расположено близ Тургеневки в Бахчисарайском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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