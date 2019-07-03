2019-07-03T09:58:09+03:00
Происшествия

В Севастополе почтили память погибших 14 моряков-подводников

ЧП произошло в российских территориальных водах 1 июля
Александра КОРШУНОВА
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Жители выразили свои искренние соболезнования. Фото: пресс-служба правительства СевастополяЖители выразили свои искренние соболезнования. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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1 июля в российских территориальных водах из-за пожара на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 моряков-подводников.

В Севастополе в память о жертвах несут цветы к стеле Мурманск на аллее городов-героев.

- Это трагедия не только для Северного флота, но и для Севастополя и России. Мы скорбим вместе с родными и близкими погибших. Наши выпускники служат на Северном флоте и сегодня севастопольцы всех возрастов, наши ветераны-подводники сопереживают этой трагедии, - сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Люди несут цветы к стеле Мурманск на аллее городов-героев. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

Люди несут цветы к стеле Мурманск на аллее городов-героев. Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В траурной акции приняли участие жители Севастополя и ветераны-подводники. Они скорбят по погибшим и выражают соболезнования их семьям.

Пока никакой официальной информации о случившимся нет. Как выяснила "КП", 14 моряков отравились продуктами горения, а сам глубоководный аппарат сейчас находится на военно-морской базе в Североморске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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