2019-07-03T12:14:17+03:00
Общество

За три года по экопрограмме Крымского моста в естественную среду выпустили 1,5 миллиона мальков осетра

Икру вырастили на разных предприятиях
Александра КОРШУНОВА
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Эта рыба занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Эта рыба занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Специалисты завершили выпуск русского осетра по экопрограмме Крымского моста. Всего за три года в естественную среду обитания отправили 1,5 миллиона мальков. Их вырастили из икры на разных предприятиях.

А последнюю партию - 500 тысяч осетров выпустили в первые дни июля.

- Наши заводы, благодаря проекту моста, вырастили и выпустили около 3,2 тонн молоди осетра. Без этой работы сегодня популяцию ценной рыбы не спасти. Дело в том,что за десятилетия ее численность сильно сократили браконьеры. Уже практически нет естественного нереста, - рассказал начальник Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Мурат Тлеуж.

Кстати, эта рыба занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы. Осетр обитает в бассейнах Каспийского, Черного и Азовского морей. А при благоприятных условиях может жить до 50 лет.

В свою очередь ведущий инженер по охране окружающей среды ФКУ Упрдор «Тамань» Оксана Фурсова отметила, что в экопрограмму Крымского моста входит мониторинг водных биоресурсов, флоры, фауны и орнитофауны .

ИСТОЧНИК KP.RU

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