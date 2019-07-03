Аэропорт «Симферополь» за первый месяц лета обслужил 600 тысяч пассажиров
За первый месяц лета симферопольский аэропорт обслужил 645 тысяч пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток отдыхающих возрос на 6,5 процента.
Он достигнут и за счет увеличения количества рейсов и расширенной чартерной программы.
В среднем воздушная гавань крымской столицы в прошлом месяце обслуживала 85 рейсов в сутки.
Больше всего пассажиров принял аэропорт 29 июня. Тогда за сутки обслужили больше 30 тысяч пассажиров.
Всего за первое полугодие аэропорт обслужил почти 2 миллиона человек.
- В этом сезоне прямые регулярные рейсы осуществляются 19 авиакомпаниями по 56 направлениям. При этом перелеты в Петрозаводск, Брянск, Элисту и Саранск из Крыма выполнялись впервые, - рассказал гендиректор аэропорта крымской столицы Евгений Плаксин.
Кроме того, в 2020 году планируется открыть прямое авиасообщение между Симферополем и Иркутском.
ИСТОЧНИК KP.RU