2019-07-03T17:08:37+03:00
Происшествия

Резко запрокинул голову и упал: В Севастополе расследуют загадочное отравление 14-летнего подростка

Сейчас школьник находится в реанимации
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В причинах разбираются правоохранителиВ причинах разбираются правоохранителиФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Севастополе, по данным КП-Крым, подросток попал в больницу с диагнозом "отравление неизвестными препаратами".

В бессознательном состоянии его забрала «скорая помощь» в парке Победы.

На записи камеры наружного видеонаблюдения видно, что очень долго паренек сидел на лавочке один, а потом резко запрокинул голову и упал на землю.

Это заметили люди, оказали первую помощь и вызвали врачей.

Чем отравился подросток, пока непонятно. Характеризуется он с положительной стороны.

- По месту жительства школьника нашли и изъяли следы вещества бурого цвета, ватно-марлевый тампон, окурки, упаковку из-под детского биотворога, остатки пищи, - сообщил источник "КП-Крым".

Проводится проверка. Как сообщили КП-Крым, школьник сейчас находится в коме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За 100 миллионов рублей в Симферополе появится освещение на 115 улицах
В Севастополе планируют создать научно-образовательный центр
В Крыму хотят запустить автобусный маршрут «Советский – Ялта»
Прогулка по парку обошлась крымской пенсионерке в 400 тысяч рублей: ее обокрала мошенница
Следит за работой: Симферопольская цапля все еще живет в Салгире
Надругался и порезал шею: Жертвой солдата стала 20-летняя жительница Симферополя
«Три дагестанца взяли в пленницы девушку»: Жительница Севастополя не могла выбраться из конюшни, а ее близкие забили ложную тревогу
Идет похолодание: В Крыму 3 и 4 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град
Аэропорт «Симферополь» за первый месяц лета обслужил 600 тысяч пассажиров
В Крыму двенадцатилетнего ребенка унесло на матрасе в открытое море
Крым вошел в пятерку регионов с самым недоступным жильем
За три года по экопрограмме Крымского моста в естественную среду выпустили 1,5 миллиона мальков осетра
Симферополец пытался подкупить инспектора ГИБДД на приеме граждан
В Севастополе сгорело лавандовое поле
В Севастополе почтили память погибших 14 моряков-подводников