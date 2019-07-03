Резко запрокинул голову и упал: В Севастополе расследуют загадочное отравление 14-летнего подростка
В Севастополе, по данным КП-Крым, подросток попал в больницу с диагнозом "отравление неизвестными препаратами".
В бессознательном состоянии его забрала «скорая помощь» в парке Победы.
На записи камеры наружного видеонаблюдения видно, что очень долго паренек сидел на лавочке один, а потом резко запрокинул голову и упал на землю.
Это заметили люди, оказали первую помощь и вызвали врачей.
Чем отравился подросток, пока непонятно. Характеризуется он с положительной стороны.
- По месту жительства школьника нашли и изъяли следы вещества бурого цвета, ватно-марлевый тампон, окурки, упаковку из-под детского биотворога, остатки пищи, - сообщил источник "КП-Крым".
Проводится проверка. Как сообщили КП-Крым, школьник сейчас находится в коме.
ИСТОЧНИК KP.RU