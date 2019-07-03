Идет похолодание: В Крыму 3 и 4 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град
На ближайшие дни в Крыму объявили штормовое предупреждение. Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в связи с прохождением холодного фронта, до конца суток 3 июля и весь день следующего дня на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 20-25 метров в секунду.
В МЧС просят соблюдать необходимые правила безопасности при непогоде:
- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;
- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;
- если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;
- закрепите слабые конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы;
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;
- не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте рядом с ними транспорт;
101 - единый телефон пожарных и спасателей.
ИСТОЧНИК KP.RU