2019-07-03T15:03:26+03:00
Общество

Идет похолодание: В Крыму 3 и 4 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град

Также возможен ветер до 20-25 метров в секунду
Александра КОРШУНОВА
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В МЧС просят соблюдать меры предосторожностиВ МЧС просят соблюдать меры предосторожностиФото: "КП" Архив
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На ближайшие дни в Крыму объявили штормовое предупреждение. Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, в связи с прохождением холодного фронта, до конца суток 3 июля и весь день следующего дня на полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквал 20-25 метров в секунду.

В МЧС просят соблюдать необходимые правила безопасности при непогоде:

- воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;

- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления;

- если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень;

- закрепите слабые конструкции на своих подворьях, закройте окна и балконы;

- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте рядом с ними транспорт;

101 - единый телефон пожарных и спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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