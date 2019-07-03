2019-07-03T17:45:17+03:00
Общество

Следит за работой: Симферопольская цапля все еще живет в Салгире

Рабочие бережно относятся к ней
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Она перемещается от моста Кирова до моста ШмидтаОна перемещается от моста Кирова до моста ШмидтаФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

В реке Салгир в Симферополе, несмотря на ремонтные работы, все еще продолжает жить цапля. Как рассказала глава администрации города Наталья Маленко, этот вопрос пока еще остается нерешенным.

Она отметила, что власти уже советовались с орнитологами для того, чтобы переместить куда-то птицу.

Но на это местные власти права не имеют, передает «Крымское информационное агентство» слова главы администрации города.

- Она перемещается от моста Кирова до моста Шмидта. Там еще не до конца вывезены иловые отложения. Рабочие очень бережно относятся к пребыванию цапли. Работает экскаватор, а она стоит рядом и наблюдает за ним, - добавила Маленко.

Напомним, в конце мая на набережной Симферополя начались ремонтные работы. Специалисты вывозят ил со дна реки, устанавливают ограждения и уже кладут новую плитку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За 100 миллионов рублей в Симферополе появится освещение на 115 улицах
В Севастополе планируют создать научно-образовательный центр
В Крыму хотят запустить автобусный маршрут «Советский – Ялта»
Прогулка по парку обошлась крымской пенсионерке в 400 тысяч рублей: ее обокрала мошенница
Надругался и порезал шею: Жертвой солдата стала 20-летняя жительница Симферополя
«Три дагестанца взяли в пленницы девушку»: Жительница Севастополя не могла выбраться из конюшни, а ее близкие забили ложную тревогу
Резко запрокинул голову и упал: В Севастополе расследуют загадочное отравление 14-летнего подростка
Идет похолодание: В Крыму 3 и 4 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град
Аэропорт «Симферополь» за первый месяц лета обслужил 600 тысяч пассажиров
В Крыму двенадцатилетнего ребенка унесло на матрасе в открытое море
Крым вошел в пятерку регионов с самым недоступным жильем
За три года по экопрограмме Крымского моста в естественную среду выпустили 1,5 миллиона мальков осетра
Симферополец пытался подкупить инспектора ГИБДД на приеме граждан
В Севастополе сгорело лавандовое поле
В Севастополе почтили память погибших 14 моряков-подводников