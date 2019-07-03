Следит за работой: Симферопольская цапля все еще живет в Салгире
В реке Салгир в Симферополе, несмотря на ремонтные работы, все еще продолжает жить цапля. Как рассказала глава администрации города Наталья Маленко, этот вопрос пока еще остается нерешенным.
Она отметила, что власти уже советовались с орнитологами для того, чтобы переместить куда-то птицу.
Но на это местные власти права не имеют, передает «Крымское информационное агентство» слова главы администрации города.
- Она перемещается от моста Кирова до моста Шмидта. Там еще не до конца вывезены иловые отложения. Рабочие очень бережно относятся к пребыванию цапли. Работает экскаватор, а она стоит рядом и наблюдает за ним, - добавила Маленко.
Напомним, в конце мая на набережной Симферополя начались ремонтные работы. Специалисты вывозят ил со дна реки, устанавливают ограждения и уже кладут новую плитку.
ИСТОЧНИК KP.RU