В Севастополе попрощаются с последним сотрудником разведки СМЕРШ

СЕГОДНЯ 18:45 2019-07-03T20:42:16+03:00

Василию Муравьеву было 95 лет

Изменить размер текста: A A

В Севастополе на 96-м году жизни умер последний сотрудник легендарной разведки СМЕРШ, подполковник в отставке Василий Муравьев.

Как сообщает телеканал НТС, Василий Петрович прошел всю войну, и имел множество благодарностей от командования.

В качестве командира расчета станкового пулемета "Максим" Василий Муравьев принимал участие в битве на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева, ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки фашистов.

После Великой победы Василия Петровича наградили двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», также он получил орден Красной звезды.

Прощание с ветераном пройдет 4 июля в 10 утра в Доме Ангелов на ул. Пожарова.

ИСТОЧНИК KP.RU