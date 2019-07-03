В Севастополе попрощаются с последним сотрудником разведки СМЕРШ
В Севастополе на 96-м году жизни умер последний сотрудник легендарной разведки СМЕРШ, подполковник в отставке Василий Муравьев.
Как сообщает телеканал НТС, Василий Петрович прошел всю войну, и имел множество благодарностей от командования.
В качестве командира расчета станкового пулемета "Максим" Василий Муравьев принимал участие в битве на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева, ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки фашистов.
После Великой победы Василия Петровича наградили двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», также он получил орден Красной звезды.
Прощание с ветераном пройдет 4 июля в 10 утра в Доме Ангелов на ул. Пожарова.
ИСТОЧНИК KP.RU