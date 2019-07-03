2019-07-03T20:42:16+03:00
Общество

В Севастополе попрощаются с последним сотрудником разведки СМЕРШ

Василию Муравьеву было 95 лет
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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В Севастополе на 96-м году жизни умер последний сотрудник легендарной разведки СМЕРШ, подполковник в отставке Василий Муравьев.

Как сообщает телеканал НТС, Василий Петрович прошел всю войну, и имел множество благодарностей от командования.

В качестве командира расчета станкового пулемета "Максим" Василий Муравьев принимал участие в битве на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева, ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки фашистов.

После Великой победы Василия Петровича наградили двумя медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», также он получил орден Красной звезды.

Прощание с ветераном пройдет 4 июля в 10 утра в Доме Ангелов на ул. Пожарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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