На трассе «Таврида» два военных автомобиля съехали в кювет

СЕГОДНЯ 19:58 2019-07-03T19:58:53+03:00

Авария произошла в Белогорском районе. Фото: скрин с видео auto8292

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В Белогорском районе, в поселке Зуя, на трассе «Таврида» двое военных автомобиля марок «КАМАЗ» и «Урал» съехали в кювет.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Один из водителей написал, что один из водителей буквально «летел».

- Он сегодня мне на встречу попался. Летел, что угорелый, вот и долетался, - написал пользователь.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Причины, по которым произошло ДТП, пока неизвестны. Но дорога была скользкая - шел дождь.

Напомним, в июне в колонну МЧС, которая ехала в Крым, врезался грузовик. В ДТП пострадали пять сотрудников чрезвычайного ведомства. Их госпитализировали с травмами средней и легкой тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU