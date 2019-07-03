На трассе «Таврида» два военных автомобиля съехали в кювет
В Белогорском районе, в поселке Зуя, на трассе «Таврида» двое военных автомобиля марок «КАМАЗ» и «Урал» съехали в кювет.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Один из водителей написал, что один из водителей буквально «летел».
- Он сегодня мне на встречу попался. Летел, что угорелый, вот и долетался, - написал пользователь.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Причины, по которым произошло ДТП, пока неизвестны. Но дорога была скользкая - шел дождь.
Напомним, в июне в колонну МЧС, которая ехала в Крым, врезался грузовик. В ДТП пострадали пять сотрудников чрезвычайного ведомства. Их госпитализировали с травмами средней и легкой тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU