2019-07-04T09:47:48+03:00
Происшествия

МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП под Судаком

Один человек погиб, а еще трое пострадали
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и наряды ГИБДДНа место происшествия выехали следственно-оперативная группа и наряды ГИБДДФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

По факту смертельной аварии МВД по Республике Крым проводит проверку. ДТП произошло ночью 3 июля.

Водитель автомобиля «ВАЗ», житель Ялты, ехал по автодороге Алушта-Судак-Феодосия в направлении Алушты.

- Но на одном из участков дороги он не учел особенности и состояние машины, дорожные и метеорологические условия. Автомобиль занесло, после транспортное средство опрокинулось и наехало на дорожное ограждение, - рассказали в правоохранительных органах.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб.

А трое пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

У пострадавших диагностировали многочисленные ушибы и ссадины.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - резюмировали в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Электронная энциклопедия «Википедия» признала Крым частью России
С масками и ластами: В Крыму задержали двух юношей за незаконный вылов мидий
На идущем в обход Симферополя участке «Тавриды» начали монтировать барьерное ограждение
Погода в Крыму на 4 июля: до +31 градуса и дождь
В Симферополе 4 июля частично отключат свет на 18 улицах и переулках
Особо опасен: В Красноперекопске задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
На трассе «Таврида» два военных автомобиля съехали в кювет
Появилось трогательное видео, как в Крыму спасали дельфиненка
В Севастополе попрощаются с последним сотрудником разведки СМЕРШ
За 100 миллионов рублей в Симферополе появится освещение на 115 улицах
В Севастополе планируют создать научно-образовательный центр
В Крыму хотят запустить автобусный маршрут «Советский – Ялта»
Прогулка по парку обошлась крымской пенсионерке в 400 тысяч рублей: ее обокрала мошенница
Следит за работой: Симферопольская цапля все еще живет в Салгире
Надругался и порезал шею: Жертвой солдата стала 20-летняя жительница Симферополя
«Три дагестанца взяли в пленницы девушку»: Жительница Севастополя не могла выбраться из конюшни, а ее близкие забили ложную тревогу
Резко запрокинул голову и упал: В Севастополе расследуют загадочное отравление 14-летнего подростка
Идет похолодание: В Крыму 3 и 4 июля ожидаются сильные ливни, грозы и град
Аэропорт «Симферополь» за первый месяц лета обслужил 600 тысяч пассажиров
В Крыму двенадцатилетнего ребенка унесло на матрасе в открытое море
Крым вошел в пятерку регионов с самым недоступным жильем
За три года по экопрограмме Крымского моста в естественную среду выпустили 1,5 миллиона мальков осетра
Симферополец пытался подкупить инспектора ГИБДД на приеме граждан
В Севастополе сгорело лавандовое поле
В Севастополе почтили память погибших 14 моряков-подводников