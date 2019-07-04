МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП под Судаком
По факту смертельной аварии МВД по Республике Крым проводит проверку. ДТП произошло ночью 3 июля.
Водитель автомобиля «ВАЗ», житель Ялты, ехал по автодороге Алушта-Судак-Феодосия в направлении Алушты.
- Но на одном из участков дороги он не учел особенности и состояние машины, дорожные и метеорологические условия. Автомобиль занесло, после транспортное средство опрокинулось и наехало на дорожное ограждение, - рассказали в правоохранительных органах.
В результате ДТП водитель автомобиля погиб.
А трое пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.
У пострадавших диагностировали многочисленные ушибы и ссадины.
На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД.
- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - резюмировали в МВД.
ИСТОЧНИК KP.RU