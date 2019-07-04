МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП под Судаком

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-04T09:47:48+03:00

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД Фото: Анастасия ЖУКОВА

Один человек погиб, а еще трое пострадали

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По факту смертельной аварии МВД по Республике Крым проводит проверку. ДТП произошло ночью 3 июля.

Водитель автомобиля «ВАЗ», житель Ялты, ехал по автодороге Алушта-Судак-Феодосия в направлении Алушты.

- Но на одном из участков дороги он не учел особенности и состояние машины, дорожные и метеорологические условия. Автомобиль занесло, после транспортное средство опрокинулось и наехало на дорожное ограждение, - рассказали в правоохранительных органах.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб.

А трое пассажиров, в том числе несовершеннолетняя девушка, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

У пострадавших диагностировали многочисленные ушибы и ссадины.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение, - резюмировали в МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU