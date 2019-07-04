Электронная энциклопедия «Википедия» признала Крым частью России

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-04T10:35:13+03:00

Полуостров воссоединился с Российской Федерацией в 2014 году Фото: "КП" Архив

Это указано в материале про «Большую двадцатку»

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В материале «Википедии» о G20, который вышел на 72 языках мира, на картах Крым указан частью Российской Федерации.

Эту информацию «Известиям» подтвердили представители электронной энциклопедии на Украине и в России.

Даже в украинском сегменте Крым указан частью Российской Федерации.

Как рассказали в «Википедии» аналогичные карты появляются в энциклопедии часто, это и является результатом «войны правок».

То есть, когда разные пользователи заходят в статью и исправлять территориальную принадлежность полуострова.

Кстати, если забить в поисковике «Республика Крым», то первой статьей выскочит «Википедия».

Где указано, что полуостров является территорией Российской Федерации.

- Республика Крым - субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного федерального округа и Северо-Кавказского экономического района, - написано в статье.

ИСТОЧНИК KP.RU