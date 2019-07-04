Электронная энциклопедия «Википедия» признала Крым частью России
В материале «Википедии» о G20, который вышел на 72 языках мира, на картах Крым указан частью Российской Федерации.
Эту информацию «Известиям» подтвердили представители электронной энциклопедии на Украине и в России.
Даже в украинском сегменте Крым указан частью Российской Федерации.
Как рассказали в «Википедии» аналогичные карты появляются в энциклопедии часто, это и является результатом «войны правок».
То есть, когда разные пользователи заходят в статью и исправлять территориальную принадлежность полуострова.
Кстати, если забить в поисковике «Республика Крым», то первой статьей выскочит «Википедия».
Где указано, что полуостров является территорией Российской Федерации.
- Республика Крым - субъект Российской Федерации, входящий в состав Южного федерального округа и Северо-Кавказского экономического района, - написано в статье.
ИСТОЧНИК KP.RU