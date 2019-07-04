Крыму нужно 36 миллиардов на улучшение качества питьевой воды
Республике Крым нужно 36 миллиардов рублей, чтобы обеспечить стопроцентное качество питьевой воды по всему региону.
- Перечень необходимых работ и оценочное финансирование этих работ рассчитаны на период до 2030 года, - заявил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев в интервью Крымской газете.
По его словам, на эти деньги необходимо построить ряд очистных сооружений для питьевой воды, а также для канализационных стоков.
Главная проблема водоснабжения в Крыму, по мнению Черняева, - это очень высокий износ сетей.
- Состояние водопроводно-канализационного хозяйства в некоторых регионах достаточно плачевное. Это всё нужно приводить в порядок, - сетует министр.
Поэтому в программе, рассчитанной на 36-миллиардное финансирование, заложена и реконструкция сетей.
Уже к 2024 году планируется улучшить процент обеспечения питьевой водой нескольких регионов - Евпаторию, Саки, Красноперекопский и Первомайский районы. Сейчас там получают качественную воду только 77% населения.
ИСТОЧНИК KP.RU