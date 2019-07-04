Крыму нужно 36 миллиардов на улучшение качества питьевой воды

СЕГОДНЯ 17:48 2019-07-04T17:48:39+03:00

Проект рассчитан до 2030 года

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Республике Крым нужно 36 миллиардов рублей, чтобы обеспечить стопроцентное качество питьевой воды по всему региону.

- Перечень необходимых работ и оценочное финансирование этих работ рассчитаны на период до 2030 года, - заявил министр ЖКХ Крыма Дмитрий Черняев в интервью Крымской газете.

По его словам, на эти деньги необходимо построить ряд очистных сооружений для питьевой воды, а также для канализационных стоков.

Главная проблема водоснабжения в Крыму, по мнению Черняева, - это очень высокий износ сетей.

- Состояние водопроводно-канализационного хозяйства в некоторых регионах достаточно плачевное. Это всё нужно приводить в порядок, - сетует министр.

Поэтому в программе, рассчитанной на 36-миллиардное финансирование, заложена и реконструкция сетей.

Уже к 2024 году планируется улучшить процент обеспечения питьевой водой нескольких регионов - Евпаторию, Саки, Красноперекопский и Первомайский районы. Сейчас там получают качественную воду только 77% населения.

ИСТОЧНИК KP.RU