Для проведения учений в Крым десантируют две тысячи военнослужащих
На крымский полигон Опук во время учений ВДВ десантируют две тысячи военнослужащих. Как рассказали в пресс-службе Минобороны Российской Федерации, к этому привлекут 40 самолетов Ил-46.
Они стартуют 11 июля с аэродромов в Иваново и Ульяновске.
Десантирование будет происходить с малых высот от 600 до 900 метров.
Самолеты будут выстраиваться в два параллельных потока. В каждом из них будет по 20 единиц техники, а интервал между ними - 100 метров.
А уже на земле военнослужащие должны будут захватить объекты условного противника.
В это время самолеты совершат посадку «по-афгански» на полевой аэродром, пишет «Российская газета».
СПРАВКА «КП»
Посадка по-афгански - заход со снижением с противоположной стороны, далее с резким креном и разворотом, а после - посадка на взлетно-посадочную полосу.
ИСТОЧНИК KP.RU