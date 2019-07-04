Для проведения учений в Крым десантируют две тысячи военнослужащих

СЕГОДНЯ 18:17 2019-07-04T18:36:15+03:00

На земле они будут захватывать объекты условного противника

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На крымский полигон Опук во время учений ВДВ десантируют две тысячи военнослужащих. Как рассказали в пресс-службе Минобороны Российской Федерации, к этому привлекут 40 самолетов Ил-46.

Они стартуют 11 июля с аэродромов в Иваново и Ульяновске.

Десантирование будет происходить с малых высот от 600 до 900 метров.

Самолеты будут выстраиваться в два параллельных потока. В каждом из них будет по 20 единиц техники, а интервал между ними - 100 метров.

А уже на земле военнослужащие должны будут захватить объекты условного противника.

В это время самолеты совершат посадку «по-афгански» на полевой аэродром, пишет «Российская газета».

СПРАВКА «КП»

Посадка по-афгански - заход со снижением с противоположной стороны, далее с резким креном и разворотом, а после - посадка на взлетно-посадочную полосу.

ИСТОЧНИК KP.RU