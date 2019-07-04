В Евпатории задержали зятя, подозреваемого в убийстве тещи
Возбуждено уголовное дело
Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по г. Севастополю
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В Евпатории задержали подозреваемого в убийстве тещи. Об этом сообщили в пресс-службе управлении Росгвардии по Севастополю.
Росгвардейцы прибыли по звонку на указанный адрес, и обнаружили там мужчину в окровавленной одежде.
- Правоохранители задержали его до приезда следственно-оперативной группы городского ОМВД России, - уточнили в Росгвардии.
Позже было установлено, что 41-летний мужчина поссорился с тещей, а затем ударил ее ножом. Женщина не выжила после нанесенной травмы.
Возбуждено уголовное дело, зятю грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU