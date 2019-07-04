В Евпатории задержали зятя, подозреваемого в убийстве тещи

СЕГОДНЯ 20:56 2019-07-04T20:57:12+03:00

Фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по г. Севастополю

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В Евпатории задержали подозреваемого в убийстве тещи. Об этом сообщили в пресс-службе управлении Росгвардии по Севастополю.

Росгвардейцы прибыли по звонку на указанный адрес, и обнаружили там мужчину в окровавленной одежде.

- Правоохранители задержали его до приезда следственно-оперативной группы городского ОМВД России, - уточнили в Росгвардии.

Позже было установлено, что 41-летний мужчина поссорился с тещей, а затем ударил ее ножом. Женщина не выжила после нанесенной травмы.

Возбуждено уголовное дело, зятю грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU