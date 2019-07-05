С ветерком: К диспетчерской службе такси аэропорта «Симферополь» подключились еще два перевозчика

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-05T11:52:01+03:00

Расплатиться за проезд можно и банковской картой. Фото: пресс-служба аэропорта "Симферополь"

Изменить размер текста: A A

К системе диспетчеризации такси аэропорта «Симферополь» присоединились еще два перевозчика.

Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, первая из новых компаний предоставляет трансфер на автомобилях Kia Rio и Kia Optima, а еще один перевозчик сможет доставлять пассажиров на Skoda Rapid.

Напомним, диспетчерская служба такси заработала в аэропорту в апреле прошлого года. Расплатиться за поездку можно не только наличными, но и банковской картой.

Кроме того, с июня появилась новая услуга - «Совместная поездка». Теперь гости могут добраться до места назначения вместе с попутчиками на более выгодных ценах.

- К системе диспетчеризации в аэропорту подключаются перевозчики, отвечающие требованиям действующего законодательства. Компания должна проводить медицинские осмотры водителей и иметь все необходимые лицензии, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, стаж водителя такси должен быть не менее трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU