С ветерком: К диспетчерской службе такси аэропорта «Симферополь» подключились еще два перевозчика
К системе диспетчеризации такси аэропорта «Симферополь» присоединились еще два перевозчика.
Как рассказали в пресс-службе воздушной гавани, первая из новых компаний предоставляет трансфер на автомобилях Kia Rio и Kia Optima, а еще один перевозчик сможет доставлять пассажиров на Skoda Rapid.
Напомним, диспетчерская служба такси заработала в аэропорту в апреле прошлого года. Расплатиться за поездку можно не только наличными, но и банковской картой.
Кроме того, с июня появилась новая услуга - «Совместная поездка». Теперь гости могут добраться до места назначения вместе с попутчиками на более выгодных ценах.
- К системе диспетчеризации в аэропорту подключаются перевозчики, отвечающие требованиям действующего законодательства. Компания должна проводить медицинские осмотры водителей и иметь все необходимые лицензии, - отметили в пресс-службе.
Кроме того, стаж водителя такси должен быть не менее трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU