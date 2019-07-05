2019-07-05T16:47:33+03:00
Общество

Симферопольцы сообщают о массовой вырубке деревьев в Гагаринском парке

Пилят деревья, которые растут в русле реки Салгир
Александра КОРШУНОВА
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Местные жители выражают возмущение и обеспокоенность. Фото: Леонид КарповМестные жители выражают возмущение и обеспокоенность. Фото: Леонид Карпов
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В социальных сетях жители Симферополя сообщают о массовой вырубке деревьев в русле реки Салгир. Это происходит между улицами Толстого и Павленко в Гагаринском парке.

- Говорили, что в Салгире все, что надо было уже вырубили и осталось только в Малом Салгире. И тут такое, - написал очевидец происходящего Леонид.

Официальной информации о происходящем нет. Фото: Леонид Карпов

Официальной информации о происходящем нет. Фото: Леонид Карпов

Местные жители выражают возмущение и обеспокоенность.

- Прощай тень. Прощай зеленый город, - пишет Мария.

- Боюсь, что в итоге будет лысая бетонная набережная. Возможно, с карликовыми деревьями, - переживает Юлия.

Деревья пилят в Гагаринском парке. Фото: Леонид Карпов

Деревья пилят в Гагаринском парке. Фото: Леонид Карпов

А кто-то, наоборот, написал, что все правильно. Ведь деревья рубят внутри русла,где нужно чистить.

- Внутри так запустили, что аж деревья начали расти, - выразил свое мнение Эльда.

В свою очередь разработчик дизайн-кода проекта реконструкции набережной реки Салгир Кирилл Бабеев написал, что, согласно проекта, деревья на этом участке должны были остаться.

Но, к сожалению, пока официального комментария от местных властей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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