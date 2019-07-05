Симферопольцы сообщают о массовой вырубке деревьев в Гагаринском парке
В социальных сетях жители Симферополя сообщают о массовой вырубке деревьев в русле реки Салгир. Это происходит между улицами Толстого и Павленко в Гагаринском парке.
- Говорили, что в Салгире все, что надо было уже вырубили и осталось только в Малом Салгире. И тут такое, - написал очевидец происходящего Леонид.
Официальной информации о происходящем нет. Фото: Леонид Карпов
Местные жители выражают возмущение и обеспокоенность.
- Прощай тень. Прощай зеленый город, - пишет Мария.
- Боюсь, что в итоге будет лысая бетонная набережная. Возможно, с карликовыми деревьями, - переживает Юлия.
Деревья пилят в Гагаринском парке. Фото: Леонид Карпов
А кто-то, наоборот, написал, что все правильно. Ведь деревья рубят внутри русла,где нужно чистить.
- Внутри так запустили, что аж деревья начали расти, - выразил свое мнение Эльда.
В свою очередь разработчик дизайн-кода проекта реконструкции набережной реки Салгир Кирилл Бабеев написал, что, согласно проекта, деревья на этом участке должны были остаться.
Но, к сожалению, пока официального комментария от местных властей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU