Жители Севастополя празднуют 217 лет со дня рождения Павла Нахимова
5 июля на главной площади города возложили цветы к памятнику Павла Нахимова. Ведь сегодня исполнилось 217 лет со дня рождения великого адмирала.
Почтить его память пришли юные нахимовцы, военные, командование Черноморского флота и жители Севастополя, передает «Независимое телевидение Севастополя».
Самая известная победа Павла Нахимова - в Синопском сражении 1853 года.
Именно под его командованием была и разгромлена турецкая эскадра.
К 45-й годовщине этой победы в Севастополе установили монумент.
В свою очередь председатель Заксобрания города-героя Екатерина Алтабаева рассказала, что есть люди, чьи подвиги и жизнь просто неотъемлемая часть жителей Севастополя.
- Когда мы говорим, что наши адмиралы стоят за нашими спинами, мы имеем ввиду и Павла Степановича Нахимова, - сообщила она.
ИСТОЧНИК KP.RU