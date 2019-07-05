Жители Севастополя празднуют 217 лет со дня рождения Павла Нахимова

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-05T18:16:10+03:00

Именно под его командованием и была разгромлена турецкая эскадра

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5 июля на главной площади города возложили цветы к памятнику Павла Нахимова. Ведь сегодня исполнилось 217 лет со дня рождения великого адмирала.

Почтить его память пришли юные нахимовцы, военные, командование Черноморского флота и жители Севастополя, передает «Независимое телевидение Севастополя».

Самая известная победа Павла Нахимова - в Синопском сражении 1853 года.

Именно под его командованием была и разгромлена турецкая эскадра.

К 45-й годовщине этой победы в Севастополе установили монумент.

В свою очередь председатель Заксобрания города-героя Екатерина Алтабаева рассказала, что есть люди, чьи подвиги и жизнь просто неотъемлемая часть жителей Севастополя.

- Когда мы говорим, что наши адмиралы стоят за нашими спинами, мы имеем ввиду и Павла Степановича Нахимова, - сообщила она.

ИСТОЧНИК KP.RU