2019-07-08T12:42:46+03:00
Спорт

Чемпион мира по боксу Константин Цзю проведет мастер-класс в Крыму

В нем примут участие дети старше 6 лет
Александра КОРШУНОВА
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Константин Цзю - советский, российский и австралийский боксерКонстантин Цзю - советский, российский и австралийский боксерФото: Евгения САВИНА
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Легендарный Константин Цзю проведет мастер-класс для крымских детей. Он пройдет в спортзале школы №1 в поселке Черноморское.

Именно с этим районом спортсмена связывают дружеские отношения.

Организаторы рассказали Крымскому информационному агентству, что именно с поддержкой Константина клубу передали 40 боксерских рукавиц. На каждой из них есть его автограф.

- Кстати, недавно пришел ринг, который он выбирал. В мастер-классе будут участвовать дети от 6 лет и старше, - дополнили организаторы.

Его планируют посетить больше 50 человек.

СПРАВКА «КП»

Константин Цзю – советский, российский и австралийский боксер. Он является трехкратным чемпионом СССР и двукратным чемпионом Европы. Родился в городе Серов Свердловской области. Сейчас спортсмену 49 лет.

Константин тренировал троих известных российских боксеров: Дениса Лебедева, Хабиба Аллахвердиева и Александра Поветкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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