Чемпион мира по боксу Константин Цзю проведет мастер-класс в Крыму
Легендарный Константин Цзю проведет мастер-класс для крымских детей. Он пройдет в спортзале школы №1 в поселке Черноморское.
Именно с этим районом спортсмена связывают дружеские отношения.
Организаторы рассказали Крымскому информационному агентству, что именно с поддержкой Константина клубу передали 40 боксерских рукавиц. На каждой из них есть его автограф.
- Кстати, недавно пришел ринг, который он выбирал. В мастер-классе будут участвовать дети от 6 лет и старше, - дополнили организаторы.
Его планируют посетить больше 50 человек.
СПРАВКА «КП»
Константин Цзю – советский, российский и австралийский боксер. Он является трехкратным чемпионом СССР и двукратным чемпионом Европы. Родился в городе Серов Свердловской области. Сейчас спортсмену 49 лет.
Константин тренировал троих известных российских боксеров: Дениса Лебедева, Хабиба Аллахвердиева и Александра Поветкина.
ИСТОЧНИК KP.RU