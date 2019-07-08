2019-07-08T13:18:57+03:00
Общество

Строители и водолазы разбирают временные мосты в Керченском проливе

Демонтированные элементы потом будут использовать на других стройках
Надежда ДАЦЮК
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Фото: инфоцентр "Крымский мост"Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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В Керченском проливе строители начали разбирать рабочие мосты. По ним доставляли стройматериалы для строительства Крымского моста, сообщили в инфоцентре.

Рабочие мосты соединяли все участки стройки транспортного перехода через пролив. По металлическим конструкциям три с половиной года передвигалась тяжелая техника, которая доставляла материалы на протяжении всех 19 километров.

- Благодаря рабочим мостам большой Крымский мост поднялся из воды и набрал нужную высоту. Сейчас все процессы сосредоточены наверху, на железнодорожных пролетах: идет укладка рельсов, балластировка пути, устройство системы освещения железной дороги и архитектурной подсветки фарватерного участка, - рассказал заместитель генерального директора по инфраструктурных проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

По его словам, еще предстоит монтаж устройств сигнализации, централизации и блокировки. Мосты-времянки рабочие демонтируют вместе с водолазами. Те помогают поднять на поверхность трубчатые сваи мостов. Трубы убирают с помощью электрокислородной резки ниже линии размыва морского дна. Те элементы, которые были демонтированы, складывают на стройплощадке - позже их перевезут в другие регионы России, где будут использовать на других объектах строительства.

В инфоцентре «Крымский мост» отметили, что благодаря рабочим мостам в акватории Черного моря стало больше рыбы. На сваях мостов появилось много растительности, что и привлекло рыб. Напомним, первый рабочий мост появился осенью 2015 года от косы до острова Тузла. Еще через год строители возвели мост от Тузлы до судоходного коридора в проливе. Третий появился от Керчи до фарватера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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