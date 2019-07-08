2019-07-08T13:59:47+03:00
Происшествия

Смертельная драка: В Керчи возле магазина нашли труп 27-летнего мужчины

Выяснилось, что его несколько раз ударили по голове
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас готовят материалы для передачи в судСейчас готовят материалы для передачи в судФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ночью на одной из улиц Керчи возле магазина обнаружили труп мужчины. Его личность удалось установить - им оказался 27-летний местный житель.

Как рассказали очевидцы, у магазина он подрался с тремя мужчинами, которые после драки скрылись с места происшествия.

Избитый, как выяснилось впоследствии, умер на месте вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.

Как сообщил источник «КП-Крым», по подозрению в преступлении задержали 17-летнего парня. Именно он наносил побои, которые привели к гибели человека. Он нигде не учится и не работает. Вину свою задержанный признал.

- Парень рассказал, что у у него произошел конфликт с местным жителем, а после этого он нанес ему более трех ударов руками и ногами в область головы и живота, - передает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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