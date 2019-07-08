Смертельная драка: В Керчи возле магазина нашли труп 27-летнего мужчины
Ночью на одной из улиц Керчи возле магазина обнаружили труп мужчины. Его личность удалось установить - им оказался 27-летний местный житель.
Как рассказали очевидцы, у магазина он подрался с тремя мужчинами, которые после драки скрылись с места происшествия.
Избитый, как выяснилось впоследствии, умер на месте вследствие закрытой черепно-мозговой травмы.
Как сообщил источник «КП-Крым», по подозрению в преступлении задержали 17-летнего парня. Именно он наносил побои, которые привели к гибели человека. Он нигде не учится и не работает. Вину свою задержанный признал.
- Парень рассказал, что у у него произошел конфликт с местным жителем, а после этого он нанес ему более трех ударов руками и ногами в область головы и живота, - передает источник.
ИСТОЧНИК KP.RU