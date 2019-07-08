В севастопольской больнице пациент покончил с собой

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-08T17:44:57+03:00

Перед этим он поссорился с женой

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В одной из севастопольских больниц пациент покончил с собой. Об этом сообщил собственный источник «Комсомольской правды-Крым».

33-летний севастополец лежал в отделении хирургии с поражением головного мозга из-за чрезмерного употребления алкоголя.

Сосед по палате рассказал, что жена пришла проведать пациента, и после ее посещения он стал нервничать, разговаривать с собой. А после и вовсе наложил на себя руки.

До происшествия сотрудники делали утренний осмотр, но у пациента не обнаружили никаких психических отклонений. После инцидента медики сделали операцию севастопольцу, но через десять минут он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU