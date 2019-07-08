В Севастополе тринадцатилетний мальчик перезаряжал пистолет и прострелил себе палец
В приемный покой больницы №5 в Севастополе обратился 13-летний парень с травмой руки. Ребенок получил пулевое ранение ногтевой фаланги одного из пальцев левой кисти.
Мальчик рассказал, что травму он получил во время перезарядки травматического оружия. В это время он находился в селе Черноречье у своего знакомого.
Ребенку оказали помощь и отправили домой.
Источник рассказал «КП-Крым», что мальчик проживает в полной благополучной семье. У него есть старший брат, который работает плотником.
Удалось установить и очевидца произошедшего. Им оказался шестиклассник из Инкермана.
- Он рассказал, что они с другом нашли в районе реки Черная пневматическое ружье. После этого они принесли его домой и решили пострелять по банкам, - рассказали «КП-Крым» в источнике.
По данному факту правоохранители проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU