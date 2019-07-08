2019-07-08T14:51:27+03:00
Общество

В Севастополе тринадцатилетний мальчик перезаряжал пистолет и прострелил себе палец

Они с другом нашли оружие рядом с речкой
Александра КОРШУНОВА
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Полицейские проводят проверкуПолицейские проводят проверкуФото: Иван ПРОХОРОВ
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В приемный покой больницы №5 в Севастополе обратился 13-летний парень с травмой руки. Ребенок получил пулевое ранение ногтевой фаланги одного из пальцев левой кисти.

Мальчик рассказал, что травму он получил во время перезарядки травматического оружия. В это время он находился в селе Черноречье у своего знакомого.

Ребенку оказали помощь и отправили домой.

Источник рассказал «КП-Крым», что мальчик проживает в полной благополучной семье. У него есть старший брат, который работает плотником.

Удалось установить и очевидца произошедшего. Им оказался шестиклассник из Инкермана.

- Он рассказал, что они с другом нашли в районе реки Черная пневматическое ружье. После этого они принесли его домой и решили пострелять по банкам, - рассказали «КП-Крым» в источнике.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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