Во время реставрационных работ в Ханском дворце нашли подземные ходы в гарем
Во время заливки для бетона в Ханском дворце рабочие обнаружили подземные ходы из главного корпуса, которые вели в гарем.
В будущем там ходят провести масштабные археологические раскопки.
Как рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник в 2019 году уже посетило более 200 тысяч человек.
На объекте уже завершился первый этап работ. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека
Он дополнил, что первый этап противоаварийных работ уже завершен, а второй - уже готов.
- Он включает в себя девять объектов: главный корпус, гарем, ханскую кухню, библиотечный, графский и конюшенный корпуса, соколиную башню, набережную с тремя мостами и Екатерининскую милю, - дополнил Бальбек.
Уже в сентябре, если будет получен положительный ответ от Главгосэкпертизы, начнутся работы.
Также специалисты приняли решение ту черепицу, которую сняли с Главной крыши мечети, отсортировать. А хорошо сохранившуюся используют для кровли конюшни.
Кроме того, в зале хотят воссоздать фонтан прямоугольной формы, который отсутствовал к 1787 году.
ИСТОЧНИК KP.RU