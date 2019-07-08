Во время реставрационных работ в Ханском дворце нашли подземные ходы в гарем

СЕГОДНЯ 15:28 2019-07-08T15:28:55+03:00

В будущем там проведут масштабные археологические раскопки

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Во время заливки для бетона в Ханском дворце рабочие обнаружили подземные ходы из главного корпуса, которые вели в гарем.

В будущем там ходят провести масштабные археологические раскопки.

Как рассказал депутат Госдумы Руслан Бальбек, Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник в 2019 году уже посетило более 200 тысяч человек.

На объекте уже завершился первый этап работ. Фото: пресс-служба Руслана Бальбека

Он дополнил, что первый этап противоаварийных работ уже завершен, а второй - уже готов.

- Он включает в себя девять объектов: главный корпус, гарем, ханскую кухню, библиотечный, графский и конюшенный корпуса, соколиную башню, набережную с тремя мостами и Екатерининскую милю, - дополнил Бальбек.

Уже в сентябре, если будет получен положительный ответ от Главгосэкпертизы, начнутся работы.

Также специалисты приняли решение ту черепицу, которую сняли с Главной крыши мечети, отсортировать. А хорошо сохранившуюся используют для кровли конюшни.

Кроме того, в зале хотят воссоздать фонтан прямоугольной формы, который отсутствовал к 1787 году.

ИСТОЧНИК KP.RU