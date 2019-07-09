2019-07-09T13:14:32+03:00
Общество

Кадровые перестановки: В Крыму уволили директора "Крымавтотранса"

Игорь Коробчук не справился со своими должностными обязанностями
Александра КОРШУНОВА
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Экс-директор предприятия "Крымавтотранс" Игорь КоробчукЭкс-директор предприятия "Крымавтотранс" Игорь КоробчукФото: Андрей Бороздин
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Директор предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук лишился своей должности. Как отметил глава РК Сергей Аксенов, его указы и замечания не были выполнены.

- Подсадки граждан за пределами автостанций как были, так и продолжаются, - подчеркнул Аксенов.

Также, по словам министра транспорта Крыма Сергея Карпова, с 5 по 8 июля прошла проверка автостанций в Симферополе.

Основные нарушения, которые выявили - остановки в неустановленных местах, посадка пассажиров за пределами автостанций и нарушение графика движения автобусов.

Кроме того, некоторые водители на выходных вообще не вышли на маршруты. Это направления из крымской столицы в Евпаторию, Новоозерное и Ялту.

Также, по словам Аксенова, при экс-директоре на учет не ставилось имущество предприятия.

Уже в ближайшее время на всех автостанциях планируется установить видеокамеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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