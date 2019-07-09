Кадровые перестановки: В Крыму уволили директора "Крымавтотранса"
Директор предприятия "Крымавтотранс" Игорь Коробчук лишился своей должности. Как отметил глава РК Сергей Аксенов, его указы и замечания не были выполнены.
- Подсадки граждан за пределами автостанций как были, так и продолжаются, - подчеркнул Аксенов.
Также, по словам министра транспорта Крыма Сергея Карпова, с 5 по 8 июля прошла проверка автостанций в Симферополе.
Основные нарушения, которые выявили - остановки в неустановленных местах, посадка пассажиров за пределами автостанций и нарушение графика движения автобусов.
Кроме того, некоторые водители на выходных вообще не вышли на маршруты. Это направления из крымской столицы в Евпаторию, Новоозерное и Ялту.
Также, по словам Аксенова, при экс-директоре на учет не ставилось имущество предприятия.
Уже в ближайшее время на всех автостанциях планируется установить видеокамеры.
ИСТОЧНИК KP.RU