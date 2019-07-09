По состоянию здоровья: Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку
Александр Голенко напишет заявление об увольнении на этой неделе
Фото: пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова
Изменить размер текста:
Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко уходит в отставку по собственному желанию.
- Александр Голенко напишет заявление об увольнении на этой неделе по состоянию здоровья. 11 июля будет назначен новый министр, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, пост министра здравоохранения Крыма займет руководитель станции переливания крови Игорь Чемоданов.
Напомним, Александр Голенко стал министром здравоохранения РК в конце сентября 2015 года. До этого он был заместителем министра того же ведомства с декабря 2014 года
ИСТОЧНИК KP.RU