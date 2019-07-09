По состоянию здоровья: Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-09T11:58:57+03:00

Александр Голенко напишет заявление об увольнении на этой неделе

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Министр здравоохранения Крыма Александр Голенко уходит в отставку по собственному желанию.

- Александр Голенко напишет заявление об увольнении на этой неделе по состоянию здоровья. 11 июля будет назначен новый министр, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, пост министра здравоохранения Крыма займет руководитель станции переливания крови Игорь Чемоданов.

Напомним, Александр Голенко стал министром здравоохранения РК в конце сентября 2015 года. До этого он был заместителем министра того же ведомства с декабря 2014 года

ИСТОЧНИК KP.RU