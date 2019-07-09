2019-07-09T12:28:35+03:00
Общество

Стало известно, кто станет министром здравоохранения Крыма

Александр Голенко уходит в отставку по собственному желанию
Надежда ДАЦЮК
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Игорь Чемоданов. Фото: личная страница на FacebookИгорь Чемоданов. Фото: личная страница на Facebook
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Новым министром здравоохранения Крыма будет назначен главный врач ГБУЗ РК "Центр крови" Игорь Чемоданов. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, нынешний министр Александр Голенко на этой неделе напишет заявление об увольнении по собственному желанию в связи с состоянием здоровья.

- 11 июля будет назначен новый министр. Это Чемоданов Игорь Геннадьевич - руководитель станции переливания крови, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Игорь Чемоданов окончил Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского по специальности «лечебное дело». При Украине он стал заслуженным врачом АРК. С 2006 по 2010 год Чемоданов был заместителем главного врача по хирургической помощи ГРБ №6 Симферополя. Пост главврача «Центра крови» занял в 2010 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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