2019-07-09T13:16:55+03:00
Происшествия

Легковушка и грузовик столкнулись на «Тавриде»: Погибла женщина

На место выезжали спасатели [фото]
Александра КОРШУНОВА
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Пострадавших вытаскивали с помощью спецоборудования. Фото: пресс-служба МЧС РКПострадавших вытаскивали с помощью спецоборудования. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Крыму на трассе «Таврида» произошла авария. Там столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик «ЗИЛ».

Для помощи пострадавшим выехали спасатели, сотрудники «скорой» помощи и ГИБДД.

С помощью гидравлического оборудования спасатели вытащили двух пострадавших из Renault и передали их врачам.

Спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РК

Спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РК

К сожалению, пассажирка легкового автомобиля получила травмы несовместимые с жизнью.

- Кроме этого, сотрудники МЧС провели необходимый комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП и обеспечили свободное движение для других транспортных средств, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим, вести машину осторожно, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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