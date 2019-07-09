Легковушка и грузовик столкнулись на «Тавриде»: Погибла женщина
В Крыму на трассе «Таврида» произошла авария. Там столкнулись легковой автомобиль Renault и грузовик «ЗИЛ».
Для помощи пострадавшим выехали спасатели, сотрудники «скорой» помощи и ГИБДД.
С помощью гидравлического оборудования спасатели вытащили двух пострадавших из Renault и передали их врачам.
Спасатели просят соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба МЧС РК
К сожалению, пассажирка легкового автомобиля получила травмы несовместимые с жизнью.
- Кроме этого, сотрудники МЧС провели необходимый комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП и обеспечили свободное движение для других транспортных средств, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
Спасатели рекомендуют автомобилистам соблюдать скоростной режим, вести машину осторожно, учитывать интенсивность движения, особенности и состояние машины.
ИСТОЧНИК KP.RU