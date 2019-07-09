В Сакском районе пенсионерка чуть не утонула в море: Женщину накрыло волной

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-09T17:48:31+03:00

Ее доставили в городскую больницу Евпатории

Изменить размер текста: A A

В селе Поповка 83-летняя женщина пошла купаться в море на необорудованном пляже. Тут пенсионерку неожиданно накрыло волной, и она не смогла самостоятельно выбраться.

К счастью, родственники самостоятельно вытащили женщину на берег. И до прибытия «скорой» оказали ей доврачебную помощь.

После этого пострадавшую доставили в городскую больницу Евпатории.

Всего, по данным спасателей, с начала 2019 года произошло 22 ЧП на воде. Погибли 11 человек.

В МЧС просят гостей и жителей соблюдать необходимые меры безопасности:

- купайтесь только в разрешенных местах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

- не отплывайте далеко от берега на надувных кругах и матрасах.

ИСТОЧНИК KP.RU