В Сакском районе пенсионерка чуть не утонула в море: Женщину накрыло волной
В селе Поповка 83-летняя женщина пошла купаться в море на необорудованном пляже. Тут пенсионерку неожиданно накрыло волной, и она не смогла самостоятельно выбраться.
К счастью, родственники самостоятельно вытащили женщину на берег. И до прибытия «скорой» оказали ей доврачебную помощь.
После этого пострадавшую доставили в городскую больницу Евпатории.
Всего, по данным спасателей, с начала 2019 года произошло 22 ЧП на воде. Погибли 11 человек.
В МЧС просят гостей и жителей соблюдать необходимые меры безопасности:
- купайтесь только в разрешенных местах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не ныряйте в незнакомых местах;
- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;
- не отплывайте далеко от берега на надувных кругах и матрасах.
ИСТОЧНИК KP.RU