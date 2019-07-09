2019-07-09T17:48:31+03:00
Общество

В Сакском районе пенсионерка чуть не утонула в море: Женщину накрыло волной

Ее доставили в городскую больницу Евпатории
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В МЧС просят соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба чрезвычайного ведомстваВ МЧС просят соблюдать необходимые меры безопасности. Фото: пресс-служба чрезвычайного ведомства
Изменить размер текста:

В селе Поповка 83-летняя женщина пошла купаться в море на необорудованном пляже. Тут пенсионерку неожиданно накрыло волной, и она не смогла самостоятельно выбраться.

К счастью, родственники самостоятельно вытащили женщину на берег. И до прибытия «скорой» оказали ей доврачебную помощь.

После этого пострадавшую доставили в городскую больницу Евпатории.

Всего, по данным спасателей, с начала 2019 года произошло 22 ЧП на воде. Погибли 11 человек.

В МЧС просят гостей и жителей соблюдать необходимые меры безопасности:

- купайтесь только в разрешенных местах;

- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- не ныряйте в незнакомых местах;

- нельзя купаться в штормовую погоду или в местах сильного прибоя;

- не отплывайте далеко от берега на надувных кругах и матрасах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе хотят ввести безвизовый режим для иностранных артистов
В Крыму всерьез займутся «нелегалами»
Установлена личность убитого, чье тело с гирей вынесло на пляж в Николаевке
В Симферополе книжную ярмарку перенесут на рынок «Московский»
В Севастополе Росприроднадзор отказал в вырубке 3,4 тысячи редких деревьев
Опасный обгон: В центре Симферополя перевернулась иномарка
Известный спортсмен Константин Цзю поделился секретом успеха с юными крымчанами
Легковушка и грузовик столкнулись на «Тавриде»: Погибла женщина
Стало известно, кто станет министром здравоохранения Крыма
Пограничники в Крым за неделю не пропустили больше 20 граждан Украины
По состоянию здоровья: Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку
В крымской столице восстановят кинотеатр "Симферополь"
Кадровые перестановки: В Крыму уволили директора "Крымавтотранса"
В Крыму убрали первый в 2019 году миллион тонн зерна
Юной жительнице Симферопольского района грозит пожизненное заключение за сбыт «соли»
Погода в Крыму на 9 июля: Кратковременные дожди, температура воздуха до + 27
В Севастополе за второго ребенка начнут платить по 100 тысяч рублей
Федор Конюхов покинул Крым и возвращается в Москву
Выпил 10 куриных яиц и взял 4 кило свинины: Житель Симферополя обворовал мясной магазин
Ущерб в 2 миллиона рублей: В Алуште подожгли гараж и часть дома
В Крыму продолжается строительство Центра полиэтнической культуры: Объект готов на 50%
Глава Крыма зарегистрировался в соцсети «Одноклассники»
Во время реставрационных работ в Ханском дворце нашли подземные ходы в гарем
В Севастополе тринадцатилетний мальчик перезаряжал пистолет и прострелил себе палец
В севастопольской больнице пациент покончил с собой
Смертельная драка: В Керчи возле магазина нашли труп 27-летнего мужчины
Строители и водолазы разбирают временные мосты в Керченском проливе