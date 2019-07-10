В Ленинском районе легковушка столкнулась с фурой: среди погибших двое детей

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-10T08:09:26+03:00

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В Ленинском районе Крыма около 3 часов ночи произошло страшное ДТП с тремя жертвами. Легковое авто Hyundai Solaris попало под грузовик, сообщили "Комсомольской правде - Крым" очевидцы происшествия.

По их словам, в грузовике пострадавших нет.

Фото: очевидцы

- В легковом авто находилось пять человек - две женщины и трое детей. Женщина-водитель и двое детей погибли на месте, один ребенок сильно пострадал, его увезли в больницу поселка Приморское под Феодосией, - сообщил очевидец.

Женщина-пассажир получила травмы лёгкой степени тяжести.

На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU