В Ленинском районе легковушка столкнулась с фурой: среди погибших двое детей
Женщина-водитель погибла на месте
Фото: очевидцы
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В Ленинском районе Крыма около 3 часов ночи произошло страшное ДТП с тремя жертвами. Легковое авто Hyundai Solaris попало под грузовик, сообщили "Комсомольской правде - Крым" очевидцы происшествия.
По их словам, в грузовике пострадавших нет.
Фото: очевидцы
- В легковом авто находилось пять человек - две женщины и трое детей. Женщина-водитель и двое детей погибли на месте, один ребенок сильно пострадал, его увезли в больницу поселка Приморское под Феодосией, - сообщил очевидец.
Женщина-пассажир получила травмы лёгкой степени тяжести.
На месте работают сотрудники МЧС и ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU