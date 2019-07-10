2019-07-10T08:33:48+03:00
Общество

На ж/д вокзале в Симферополе нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Специалисты оцепили территорию и эвакуировали людей из зданий
Александра КОРШУНОВА
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С виду предмет напоминал болванку. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспортеС виду предмет напоминал болванку. Фото: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте
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Крымским транспортным полицейским поступила информация о том, что на парковке в районе железнодорожного вокзала Симферополь нашли железную болванку. С виду она напоминала гранату.

На место немедленно выехали полицейские и следственно-оперативная группа.

- Правоохранители совместно с сотрудниками ведомственной охраны Крымской железной дороги быстро оцепили территорию и эвакуировали из зданий 25 работников предприятий на безопасное расстояние, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

После осмотра установили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны, не оборудованная запалом.

Нашли гранату на территории железнодорожного вокзала в Симферополе.Территорию оцепили, а людей эвакуировали. Видео: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте! другой источник

Находку изъяли на утилизацию.

А теперь полицейские будут выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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