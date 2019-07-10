На ж/д вокзале в Симферополе нашли гранату времен Великой Отечественной войны
Крымским транспортным полицейским поступила информация о том, что на парковке в районе железнодорожного вокзала Симферополь нашли железную болванку. С виду она напоминала гранату.
На место немедленно выехали полицейские и следственно-оперативная группа.
- Правоохранители совместно с сотрудниками ведомственной охраны Крымской железной дороги быстро оцепили территорию и эвакуировали из зданий 25 работников предприятий на безопасное расстояние, - рассказали в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте.
После осмотра установили, что это граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны, не оборудованная запалом.
Нашли гранату на территории железнодорожного вокзала в Симферополе.Территорию оцепили, а людей эвакуировали. Видео: пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте! другой источник
Находку изъяли на утилизацию.
А теперь полицейские будут выяснять все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU