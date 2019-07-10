Без экспертизы: Как строят кластер на мысе Хрустальном в Севастополе
На мысе Хрустальном в Севастополе уже началось строительство кластера на котором в будущем хотят открыть филиал Российского госинститута сценических искусств. Как рассказал замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, проект зданий уже внесен в Главстройэкспертизу.
Первые объекты должны выйти из нее в августе.
Но, как передает Независимое телевидение Севастополя, местные жители неоднократно говорили, что на мысе уже началась стройка - сооружается фундамент для многоэтажного здания.
В свою очередь замминистр отметил, что уже был на объекте. Посмотрел, что работы идут по плану и без отставаний от графика.
- Убежден, что этот кластер, безусловно, будет украшением города-героя Севастополя. Теперь на месте заброшенных территорий возведут мирового уровня культурно-образовательные инфраструктуры, - дополнил Овсиенко.
При этом он заверил, что все дальнейшие этапы строительства будут согласовываться с местными жителями.
ИСТОЧНИК KP.RU