2019-07-10T10:27:01+03:00
Общество

Без экспертизы: Как строят кластер на мысе Хрустальном в Севастополе

Там хотят открыть филиал Российского государственного института сценических искусств
Александра КОРШУНОВА
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Замминистра культуры РФ Николай Овсиенко. Фото: пресс-служба правительства СевастополяЗамминистра культуры РФ Николай Овсиенко. Фото: пресс-служба правительства Севастополя
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На мысе Хрустальном в Севастополе уже началось строительство кластера на котором в будущем хотят открыть филиал Российского госинститута сценических искусств. Как рассказал замминистра культуры РФ Николай Овсиенко, проект зданий уже внесен в Главстройэкспертизу.

Первые объекты должны выйти из нее в августе.

Но, как передает Независимое телевидение Севастополя, местные жители неоднократно говорили, что на мысе уже началась стройка - сооружается фундамент для многоэтажного здания.

В свою очередь замминистр отметил, что уже был на объекте. Посмотрел, что работы идут по плану и без отставаний от графика.

- Убежден, что этот кластер, безусловно, будет украшением города-героя Севастополя. Теперь на месте заброшенных территорий возведут мирового уровня культурно-образовательные инфраструктуры, - дополнил Овсиенко.

При этом он заверил, что все дальнейшие этапы строительства будут согласовываться с местными жителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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