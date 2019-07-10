На ремонт дорог в Бахчисарайском районе выделили 67 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:48 2019-07-10T12:48:06+03:00

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В Бахчисарайском районе Крыма на ремонт дорог выделили 67 миллионов рублей. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что на официальных сайтах Минтранса и администраций должны опубликовать улицы и дороги, которые будут отремонтированы.

Капитальный ремонт планируется выполнить уже в 2019 году.

Во время выездного совещания Аксенов зачитывал жалобы людей на дороге. Особенно это касается сельских улиц.

Кроме того, важной проблемой в Бахчисарае невыход на маршруты перевозчиков после 19.00.

- У нас работает только один ИП. Маршрутки все старые, маленькие, старые и находятся в ненадлежащем состоянии, - зачитал Аксенов обращение жительницы.

В свою очередь министр транспорта РК Сергей Карпов подчеркнул, что в ближайшее время будет вноситься изменения в расписание.

Также рассматривается вопрос создания муниципального транспортного предприятия на территории района.

ИСТОЧНИК KP.RU