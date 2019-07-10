На ремонт дорог в Бахчисарайском районе выделили 67 миллионов рублей
В Бахчисарайском районе Крыма на ремонт дорог выделили 67 миллионов рублей. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что на официальных сайтах Минтранса и администраций должны опубликовать улицы и дороги, которые будут отремонтированы.
Капитальный ремонт планируется выполнить уже в 2019 году.
Во время выездного совещания Аксенов зачитывал жалобы людей на дороге. Особенно это касается сельских улиц.
Кроме того, важной проблемой в Бахчисарае невыход на маршруты перевозчиков после 19.00.
- У нас работает только один ИП. Маршрутки все старые, маленькие, старые и находятся в ненадлежащем состоянии, - зачитал Аксенов обращение жительницы.
В свою очередь министр транспорта РК Сергей Карпов подчеркнул, что в ближайшее время будет вноситься изменения в расписание.
Также рассматривается вопрос создания муниципального транспортного предприятия на территории района.
ИСТОЧНИК KP.RU