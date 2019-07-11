2019-07-11T09:39:04+03:00
Происшествия

Житель Красноперекопска получил условный срок за хранение гранаты

Он нашел ее в поле
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
У мужчины не было разрешительных документов для хранения боеприпасов. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по СевастополюУ мужчины не было разрешительных документов для хранения боеприпасов. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю
Изменить размер текста:

Суд в Красноперекопском районе приговорил жителя к условному сроку за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Как выяснилось, в апреле 38-летний мужчина собирал металл в поле и обнаружил вкопанный в землю предмет со следами сильной коррозии металла.

Внешне он был похож на гранату.

У него не было разрешения госорганов на хранение боеприпасов, но и сдавать находку мужчина тоже не планировал. Вместо этого он перенес гранату себе домой.

- Находку изъяли правоохранительные органы в ходе осмотра дома подозреваемого, - рассказали в пресс-службе Красноперекопского районного суда.

Подсудимый согласился с обвинение и признал свою вину в полном объеме, поэтому суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке.

Его признали виновным в совершении преступлении и приговорили к одному году лишения свободы условно.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошлые сутки спасатели два раза оказали туристам помощь в горах
На трассе «Таврида» произошло ДТП: Пострадали три человека
За двойное убийство жителю Бахчисарая грозит пожизненное заключение
В Азовском море за сутки утонули два человека
Погода в Крыму на 11 июля: до +26 и дождь
На севастопольских пляжах обезвредили снаряды времен Великой Отечественной войны
В Крыму откроют виртуальный концертный зал за 3,5 миллиона рублей
Закон принят: Балаклава стала городом в составе Севастополя
Осенью на Южном берегу Крыма хотят провести обработку пальм от вредителей
Мошенники выманили у жительницы Керчи почти 14 тысяч рублей
Русло реки Салгир в Симферополе очистили на 90 процентов
Крымчане могут помочь жителям Иркутской области, которая пострадала от паводка
Под Судаком столкнулись два ВАЗа: Пострадали два человека
В Крыму для часовни Федора Конюхова выковали 100-килограммовый крест
Синоптики рассказали, что июнь стал самым жарким месяцем за всю историю Крыма
Капремонт дороги на плато Ай-Петри начнется в 2021 году
В Саках на инспектора дорожной полиции завели уголовное дело за взятку
На одной из складских баз в Симферополе полицейские выявили 9 работников-нелегалов
Крымские ученые обнаружили новые ходы в пещере "Таврида"
На ремонт дорог в Бахчисарайском районе выделили 67 миллионов рублей
МВД проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Таврида»
В Крыму этим летом откроется пятизвездочный отель «Дача. Рахманинов»