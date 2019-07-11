Житель Красноперекопска получил условный срок за хранение гранаты
Суд в Красноперекопском районе приговорил жителя к условному сроку за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.
Как выяснилось, в апреле 38-летний мужчина собирал металл в поле и обнаружил вкопанный в землю предмет со следами сильной коррозии металла.
Внешне он был похож на гранату.
У него не было разрешения госорганов на хранение боеприпасов, но и сдавать находку мужчина тоже не планировал. Вместо этого он перенес гранату себе домой.
- Находку изъяли правоохранительные органы в ходе осмотра дома подозреваемого, - рассказали в пресс-службе Красноперекопского районного суда.
Подсудимый согласился с обвинение и признал свою вину в полном объеме, поэтому суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке.
Его признали виновным в совершении преступлении и приговорили к одному году лишения свободы условно.
На данный момент приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU