Житель Красноперекопска получил условный срок за хранение гранаты

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-11T09:39:04+03:00

У мужчины не было разрешительных документов для хранения боеприпасов. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Севастополю

Он нашел ее в поле

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Суд в Красноперекопском районе приговорил жителя к условному сроку за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Как выяснилось, в апреле 38-летний мужчина собирал металл в поле и обнаружил вкопанный в землю предмет со следами сильной коррозии металла.

Внешне он был похож на гранату.

У него не было разрешения госорганов на хранение боеприпасов, но и сдавать находку мужчина тоже не планировал. Вместо этого он перенес гранату себе домой.

- Находку изъяли правоохранительные органы в ходе осмотра дома подозреваемого, - рассказали в пресс-службе Красноперекопского районного суда.

Подсудимый согласился с обвинение и признал свою вину в полном объеме, поэтому суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке.

Его признали виновным в совершении преступлении и приговорили к одному году лишения свободы условно.

На данный момент приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU