2019-07-11T11:03:16+03:00
Происшествия

На трассе «Таврида» произошло ДТП: Пострадали три человека

Среди них один ребенок
Александра КОРШУНОВА
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Для помощи пострадавшим выехали спасатели, "скорая" помощь и ГИБДД. Фото: пресс-служба МЧС РКДля помощи пострадавшим выехали спасатели, "скорая" помощь и ГИБДД. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Ленинском районе Крыма, недалеко от села Горностаевка, произошла авария. Там столкнулись легковой автомобиль Citroen и грузовик Volvo.

Для помощи пострадавших немедленно выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и «скорой» помощи.

На месте МЧС помогли освободить участок для свободного движения других автомобилей.

- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля и два его пассажира, один из которых – несовершеннолетний ребенок, в результате ДТП получили незначительные травмы. Их доставили в городскую больницу Керчи для дальнейшего обследования, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

В чрезвычайном ведомстве просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Напомним, МВД Крыма проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Таврида». В аварии погибла женщина и двое маленьких детей. Еще одного ребенка с травмами отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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