На трассе «Таврида» произошло ДТП: Пострадали три человека
В Ленинском районе Крыма, недалеко от села Горностаевка, произошла авария. Там столкнулись легковой автомобиль Citroen и грузовик Volvo.
Для помощи пострадавших немедленно выехали спасатели, сотрудники ГИБДД и «скорой» помощи.
На месте МЧС помогли освободить участок для свободного движения других автомобилей.
- По предварительным данным, водитель легкового автомобиля и два его пассажира, один из которых – несовершеннолетний ребенок, в результате ДТП получили незначительные травмы. Их доставили в городскую больницу Керчи для дальнейшего обследования, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.
В чрезвычайном ведомстве просят водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.
Напомним, МВД Крыма проводит проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Таврида». В аварии погибла женщина и двое маленьких детей. Еще одного ребенка с травмами отвезли в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU