Игривый и любознательный: Котенок Таврик станет логотипом крымской пещеры «Таврида»

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-11T15:17:34+03:00

Дизайнер уже сделала несколько набросков

Изменить размер текста: A A

Официальный логотип крымской пещеры «Таврида» украсит саблезубый котенок Таврик. Он уже даже стал ее негласным символом.

Дизайнеру нужно совместить в логотипе две составляющих - научную и культурно-просветительскую.

- Мы хотим, чтобы пещера «Таврида» стала настоящим туристическим брендом Крыма, наравне с Ласточкиным гнездом и Медведь-горой. А котенок Таврик на логотипе должен сыграть в этом процессе важную роль, - рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин.

«Ищет» образ Таврика профессиональный графический дизайнер Алена Воробьева.

Девушка отметила, что это будет любознательный, игривый кот-подросток, который познает мир.

Но он будет очень мудрым, ведь ему много миллионов лет.

Алена уже сделала несколько акварельных набросков.

Работа над логотипом только началась и продлится не меньше месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU