Игривый и любознательный: Котенок Таврик станет логотипом крымской пещеры «Таврида»
Официальный логотип крымской пещеры «Таврида» украсит саблезубый котенок Таврик. Он уже даже стал ее негласным символом.
Дизайнеру нужно совместить в логотипе две составляющих - научную и культурно-просветительскую.
- Мы хотим, чтобы пещера «Таврида» стала настоящим туристическим брендом Крыма, наравне с Ласточкиным гнездом и Медведь-горой. А котенок Таврик на логотипе должен сыграть в этом процессе важную роль, - рассказал старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ Геннадий Самохин.
«Ищет» образ Таврика профессиональный графический дизайнер Алена Воробьева.
Девушка отметила, что это будет любознательный, игривый кот-подросток, который познает мир.
Но он будет очень мудрым, ведь ему много миллионов лет.
Алена уже сделала несколько акварельных набросков.
Работа над логотипом только началась и продлится не меньше месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU