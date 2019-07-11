2019-07-11T17:32:18+03:00
Общество

Из-за некачественных проектов в Бахчисарае остановилось строительство детского сада и школы

Документация требует корректировки
Александра КОРШУНОВА
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А у республики нет возможности самостоятельно достраивать эти объекты. Фото Михаил ГладчукА у республики нет возможности самостоятельно достраивать эти объекты. Фото Михаил Гладчук
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Строительство двух школьных учреждений в Бахчисарае прекратилось из-за плохих проектов.

Что касается детского сада на 260 мест, который находится в 7-м микрорайоне, то там работы прекратились в конце прошлого года. У заказчика появились серьезные замечания к документу и к каркасу.

На этот год на объект выделено 96 миллионов рублей, но освоения этих средств нет.

- У республики нет возможности достраивать все такие объекты, поэтому мы делаем все, чтобы строительно-монтажные работы в этом году были выполнены в отведенных лимитах, - рассказал министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

Для того, чтобы продолжились работы на объекте, нужно исправить старый проект.

Также «Крымская газета» пишет, что проблемной остается школа на 600 мест на улице Мира. Только по экспертизе стоимость работ - 20 миллионов рублей. Эта цифра сильно завышена.

Сейчас проектно-сметная документация корректируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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