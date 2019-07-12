2019-07-12T08:56:37+03:00
Происшествия

Верховный суд сократил сроки четырем крымчанам, осужденным за создание ячейки запрещенной организации

Жители полуострова находятся в СИЗО с 2016 года
Анастасия ЖУКОВА
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Организатору и трем членам бахчисарайской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (террористическая организация, запрещена в РФ) сократили на три месяца сроки лишения свободы. Такое решение принял Верховный суд РФ.

Напомним, Энвера Мамутова, Ремзи Меметова, Рустема Альбитарова и Зеври Абсеитова задержали в мае 2016 года. По данным суда и следствия, Мамутов в 2015 году организовал деятельность "Хизб ут-тахрир" в Бахчисарае. Остальные фигуранты дела стали членами ячейки.

В декабре 2018 годак Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил их к 17 и девяти годам строгого режима.

Адвокаты оспорили решение, и Верховный суд РФ назначил Энверу Мамутову меньший срок - 16 лет девять месяцев колонии строгого режима, а Меметову, Альбитарову и Абсеитову - по восемь лет и девять месяцев, говорится в решении суда, которым располагает КП-Крым.

Срок содержания в СИЗО зачтут в качестве отбытия наказания.

СПРАВКА КП

Хизб ут-Тахрир - террористическая организация религиозного толка, запрещена во многих странах мира, в том числе - в РФ. Сами себя члены "Хизб ут-Тахрир" называют партией, выступают за создание панисламского государства - халифата. При этом священнослужители традиционного ислама подчеркивают, что "хизбы" искажают вероучение, вербуя своих сторонников. Несмотря на то, что сама по себе идеология "Хизб ут-Тахрир" не предусматривает военного пути достижения своих целей, эта "партия" становится "кузницей кадров" для более радикальных течений, например, запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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