Руководство «Севастопольского морского завода» осудили за растрату

СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-12T10:21:14+03:00

Они придумали для этого специальную схему. Фото: пресс-служба "Севастопольского морского завода"

Их приговорили к условным срокам и назначили штраф

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Директора филиала «Севастопольского морского завода» центра судостроения «Звездочка» признали виновным в растрате денег предприятия в особо крупном размере. Суд приговорил его к тюремному заключению (условно), штрафу и лишению права занимать должности в органах власти.

Для этого, пишет ForPost, использовали следующую схему. Через своего зама и директора госпредприятия «Севастопольский морской завод» они нашли местного предпринимателя, который по документам стал его помощником.

Он всю свою зарплату (а это 1,3 миллиона рублей) отдавал директору «Севморзавода» .

Схему «накрыли» сотрудники ФСБ, которые и передали материалы дела в Следком.

А Нахимовский районный суд назначил директору «Севморзавода» центра судостроения «Звездочка» 4 года лишения свободы условно со штрафом в 400 тысяч рублей.

Его заместителю назначили два года лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.

А вот предприниматель будет отбывать один год лишения свободы условно с испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU