Руководство «Севастопольского морского завода» осудили за растрату
Директора филиала «Севастопольского морского завода» центра судостроения «Звездочка» признали виновным в растрате денег предприятия в особо крупном размере. Суд приговорил его к тюремному заключению (условно), штрафу и лишению права занимать должности в органах власти.
Для этого, пишет ForPost, использовали следующую схему. Через своего зама и директора госпредприятия «Севастопольский морской завод» они нашли местного предпринимателя, который по документам стал его помощником.
Он всю свою зарплату (а это 1,3 миллиона рублей) отдавал директору «Севморзавода» .
Схему «накрыли» сотрудники ФСБ, которые и передали материалы дела в Следком.
А Нахимовский районный суд назначил директору «Севморзавода» центра судостроения «Звездочка» 4 года лишения свободы условно со штрафом в 400 тысяч рублей.
Его заместителю назначили два года лишения свободы условно со штрафом в 100 тысяч рублей.
А вот предприниматель будет отбывать один год лишения свободы условно с испытательным сроком.
ИСТОЧНИК KP.RU