В крымских горах потерялась женщина с двумя детьми

СЕГОДНЯ 10:54 2019-07-12T10:57:11+03:00

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В Крыму на Долгоруковской яйле потерялась женщина с двумя несовершеннолетними детьми и не может самостоятельно найти дорогу обратно. Крымские выдвинулись к ней на помощь.

Сотрудники МЧС связались с ней по телефону и по названным ориентирам определили, что она находится в районе горы Чалбаш.

- По прибытии спасателей к предполагаемому месту поиска, пострадавшие были обнаружены, в медицинской помощи не нуждались, - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

После этого женщину и двух детей - 11 и 7 лет на служебном автомобиле эвакуировали в село Перевальное.

В МЧС просят жителей соблюдать необходимые меры безопасности.

- Если вы собираетесь на природу, то возьмите с собой карту, компас и средства связи.

- Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым.

- Убедитесь, что вы хорошо знаете маршрут и местность.. Отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно.

- Если вы все-таки заблудились, то свяжитесь со спасателями по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU