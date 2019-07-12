В Алуште осудили лидера религиозной организации "Хак Йол"
В Алуште за административное преступление осудили лидера религиозной организации «Хак Йол». А до этого им вынесли предупреждение за несоблюдение законодательства.
Кроме того, в Керчи через суд оштрафовали религиозную структуру «Аллатра».
Но в последнее время в Крыму становится все больше приверженцев нетрадиционных конфессий.
Как рассказывает религиовед Алексей Возняк, главная опасность таких организаций заключается в том, что люди будут делать то, что сказал лидер.
А он может выразить любую точку зрения, передает "ГТРК Таврида".
Но на полуострове хабашиты - это мирные люди, которые не пропагандируют идеи экстремизма.
Но «Аллатра» является противоположным примером.
- Их учение отражено в книгах. Одна из самых таких известных книг и в общем содержащих азы и основы учения, это книга с таким же названием «Аллатра». Она построена в форме диалога автора Анастасии Новых с гуру, - рассказала религиовед Ольга Грива.
ИСТОЧНИК KP.RU