В Алуште осудили лидера религиозной организации "Хак Йол"

СЕГОДНЯ 17:01 2019-07-12T17:45:08+03:00

Вся опасность их в том, что они будут делать то, что скажет лидер Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Алуште за административное преступление осудили лидера религиозной организации «Хак Йол». А до этого им вынесли предупреждение за несоблюдение законодательства.

Кроме того, в Керчи через суд оштрафовали религиозную структуру «Аллатра».

Но в последнее время в Крыму становится все больше приверженцев нетрадиционных конфессий.

Как рассказывает религиовед Алексей Возняк, главная опасность таких организаций заключается в том, что люди будут делать то, что сказал лидер.

А он может выразить любую точку зрения, передает "ГТРК Таврида".

Но на полуострове хабашиты - это мирные люди, которые не пропагандируют идеи экстремизма.

Но «Аллатра» является противоположным примером.

- Их учение отражено в книгах. Одна из самых таких известных книг и в общем содержащих азы и основы учения, это книга с таким же названием «Аллатра». Она построена в форме диалога автора Анастасии Новых с гуру, - рассказала религиовед Ольга Грива.

ИСТОЧНИК KP.RU