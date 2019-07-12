2019-07-12T22:25:53+03:00
Происшествия

Севастопольца будут судить за то, что забил отца до смерти

Ссора переросла в драку
Анастасия ЖУКОВА
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Севастополец сядет на скамью подсудимых за нанесение отцу смертельных побоев.

34-летний мужчина, по данным следствия, часто ссорился с отцом, потому что тот регулярно выпивал со своей сожительницей в их общей квартире.

- В одну из таких ссор, когда сын снова застал отца и его подругу за распитием алкоголя, мужчина нанес отцу несколько ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных повреждений пострадавший скончался, - рассказали в СКР.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ - причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека.

Во время следствия севастополец сидел в СИЗО. Сейчас сотрудники СКР собрали достаточно доказательств его вины, поэтому дело направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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