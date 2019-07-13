Погода в Крыму на 13 июля: до +27 градусов и дождь
В Крыму 13 июля будет дождливо, воздух прогреется до +27 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра. Ветер днем будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду.
В Симферополе сегодня до +25 градусов. Западный ветер будет дуть со скоростью до 15 метров в секунду. Днем пройдет кратковременный дождь.
В Севастополе 13 июля до 25 градусов. Будет дуть западный ветер до 10 метров в секунду. Днем осадков не ожидается.
На ЮБК сегодня переменная облачность. Днем подует западный ветер со скоростью до 15 метров в секунду. Воздух прогреется до +24 градусов.
В Керчи 13 июля переменная облачность, днем пройдет кратковременный дождь с грозой, возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Столбики термометров покажут +27 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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