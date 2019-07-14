В Крыму отдохнуло около 3 миллионов человек

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-14T10:27:03+03:00

В Крыму ожидают больше 7 миллионов туристов в этом году Фото: Надежда ДАЦЮК

Это на 11% больше, чем в прошлом году

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В Крыму за шесть месяцев отдохнули больше 2,2 миллиона человек. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- Сейчас уже середина летнего сезона, и у нас уже практически три миллиона человек отдохнуло на полуострове. Точную цифру к концу месяца назовет министерство курортов и туризма Крыма после необходимых подсчетов и проверок,- сказал Черняк.

Также парламентарий сообщил, что основные направления, которые пользуются популярностью, это Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия Судак и Евпатория.

ИСТОЧНИК KP.RU