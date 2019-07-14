2019-07-14T10:27:03+03:00
Общество

В Крыму отдохнуло около 3 миллионов человек

Это на 11% больше, чем в прошлом году
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
В Крыму ожидают больше 7 миллионов туристов в этом годуВ Крыму ожидают больше 7 миллионов туристов в этом годуФото: Надежда ДАЦЮК
Изменить размер текста:

В Крыму за шесть месяцев отдохнули больше 2,2 миллиона человек. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

- Сейчас уже середина летнего сезона, и у нас уже практически три миллиона человек отдохнуло на полуострове. Точную цифру к концу месяца назовет министерство курортов и туризма Крыма после необходимых подсчетов и проверок,- сказал Черняк.

Также парламентарий сообщил, что основные направления, которые пользуются популярностью, это Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия Судак и Евпатория.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Крыму на десяти пляжах запретили купание
В Кировском районе ВАЗ врезался в микроавтобус
Погода в Крыму на 14 июля: до +28 градусов и дождь
В Симферополе авто врезалось в магазин
В Крыму выявлено 11 человек, которые заразились болезнью Лайма от укусов клещей
В Минкурортов Крыма рассказали, на что обычно жалуются туристы
В Крыму еще один пляж залило фекалиями
В Кировском районе столкнулись ВАЗ и мотоцикл
Погода в Крыму на 13 июля: до +27 градусов и дождь
Микрорайон в Симферополе утонул после дождя
Севастопольца будут судить за то, что забил отца до смерти
В Алуште осудили лидера религиозной организации "Хак Йол"
«Главаря» преступной группы в Севастополе приговорили к тюремному сроку за вымогательство денег
Следком установил личность мужчины, которого подозревают в убийстве крымского бизнесмена
Денег нет: Севастопольские предприниматели пока не могут получить компенсацию за покупку онлайн-касс
Около 500 бутылок коллекционных вин «Массандры» продали за бесценок при Украине
Застрелили и закопали: В Бахчисарайском районе нашли тело убитого бизнесмена
Организаторам фиктивных фирм в Крыму грозит тюремный срок