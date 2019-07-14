В Крыму отдохнуло около 3 миллионов человек
Это на 11% больше, чем в прошлом году
В Крыму ожидают больше 7 миллионов туристов в этом годуФото: Надежда ДАЦЮК
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В Крыму за шесть месяцев отдохнули больше 2,2 миллиона человек. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
- Сейчас уже середина летнего сезона, и у нас уже практически три миллиона человек отдохнуло на полуострове. Точную цифру к концу месяца назовет министерство курортов и туризма Крыма после необходимых подсчетов и проверок,- сказал Черняк.
Также парламентарий сообщил, что основные направления, которые пользуются популярностью, это Ялта, Алушта, Севастополь, Феодосия Судак и Евпатория.
ИСТОЧНИК KP.RU