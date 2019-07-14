2019-07-14T12:36:25+03:00
Происшествия

В Кировском районе ВАЗ врезался в микроавтобус

Пострадал водитель, его зажало в салоне авто
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба МЧС по КрымуФото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В Кировском районе Крыма в районе села Золотое Поле столкнулись "ВАЗ 2101" и микроавтобус Nissan.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, по прибытии на место выяснилось, что водителя зажало в салоне авто.

Крымские спасатели вытащили 61-летнего пострадавшего с помощью гидравлического оборудования и передали сотрудникам "скорой помощи".

- Кроме этого, сотрудники МЧС Республики Крым произвели необходимый комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП и обеспечили беспрепятственное движение для других транспортных средств, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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