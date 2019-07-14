В Кировском районе ВАЗ врезался в микроавтобус
Пострадал водитель, его зажало в салоне авто
Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В Кировском районе Крыма в районе села Золотое Поле столкнулись "ВАЗ 2101" и микроавтобус Nissan.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, по прибытии на место выяснилось, что водителя зажало в салоне авто.
Крымские спасатели вытащили 61-летнего пострадавшего с помощью гидравлического оборудования и передали сотрудникам "скорой помощи".
- Кроме этого, сотрудники МЧС Республики Крым произвели необходимый комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП и обеспечили беспрепятственное движение для других транспортных средств, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU