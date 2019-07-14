За неделю в Крыму погибло восемь человек

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-14T16:16:19+03:00

Двое человек за неделю утонули в море Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Четыре из них стали жертвами ДТП

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В Крыму за прошедшую неделю погибли восемь человек. По данным пресс-службы крымского главка МЧС, двое погибли от пожаров, двое утонули и четыре стали жертвами ДТП.

- Всего в Крыму произошло 149 пожаров. В 91 случае горела сухая растительность. За неделю на пожарах спасли одного человека и еще 28 эвакуировали, - уточнили в пресс-службе.

Сотрудников чрезвычайного ведомства 20 раз привлекали к ликвидации последствий аварий, было спасено 27 человек. На воде за неделю случилось четыре происшествия, спасено пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU