За неделю в Крыму погибло восемь человек
Четыре из них стали жертвами ДТП
Двое человек за неделю утонули в мореФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Крыму за прошедшую неделю погибли восемь человек. По данным пресс-службы крымского главка МЧС, двое погибли от пожаров, двое утонули и четыре стали жертвами ДТП.
- Всего в Крыму произошло 149 пожаров. В 91 случае горела сухая растительность. За неделю на пожарах спасли одного человека и еще 28 эвакуировали, - уточнили в пресс-службе.
Сотрудников чрезвычайного ведомства 20 раз привлекали к ликвидации последствий аварий, было спасено 27 человек. На воде за неделю случилось четыре происшествия, спасено пять человек.
ИСТОЧНИК KP.RU