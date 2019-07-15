Долой пробки: В Крыму появились новые объезды для водителей, которые едут в Евпаторию и Ялту

СЕГОДНЯ 11:02 2019-07-15T12:09:17+03:00

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В Крыму очередные транспортные нововведения. Теперь те водители, которые едут с востока в Евпаторию и Ялту, могут двигаться в объезд Симферополя. Это сделано для того, что снизить транспортную загруженность в летний период. Об этом рассказали в пресс-службе Минкурортов РК.

КОНКРЕТНО

Как ездить:

На Черноморский район и Евпаторию можно уйти вправо в районе с. Трудовое через с. Живописное – с. Урожайное – п. Гвардейское – с. Низинное – с. Крымское – с. Червоное на Саки.

Для объезда Симферополя по направлению Южного берега Крыма в районе с. Трудовое можно уйти влево, для того, чтобы выехать на Ялтинскую объездную дорогу через с. Строгановка.

Также существует объездная дорога от Белогорска в направлении Черноморского района через с. Жемчужина, пгт Октябрьский, с. Краснознаменка, с. Столбовое.

А в Алушту есть возможность попасть по так называемой Южной дороге через Коктебель, Судак, Малореченское.

ИСТОЧНИК KP.RU